Üsküdar'da bir işletmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir arada bulunan çoğu yabancı uyruklu 29 kişiye, para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili Üsküdar'da yapılan çalışmalar kapsamında, 3 Nisan'da saat 04.00 sıralarında, Kuzguncuk Mahallesi Gümüşyolu Caddesi'nde düğün salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin 3. katı kontrol edildi.

Denetimde, iş yerinde çoğu yabancı uyruklulardan oluşan bir grubun bulunduğu, sosyal mesafeye uyulmadığı ve iş yerinin amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İşletme sorumlusu ile içeride bulunan toplam 29 kişiye "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı.