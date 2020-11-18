Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ - Son Dakika

Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ

18.11.2020 10:48
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ÜSKÜDAR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanan meydanda maske ve sigara denetimi yapıldı.

ÜSKÜDAR'da  koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanan meydanda maske ve sigara denetimi yapıldı.Ekipler megafonla sosyal mesafe ve maske uyarıları yaparken, "Ben kurallara uyuyorum" diyen 4 yaşındaki Aras, ekip otosunun yanına giderek alkışladı.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından alınan tedbirler kapsamında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun yaşandığı meydan ve sahilyolunda maske ve sigara denetimi yaptı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyarken, kimilerinin maskeyi  düzgün takmadığı görüldü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı.

POLİS MEGAFONLA UYARI ANONSLARI YAPTI

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda araç megafonlarından uyarı anonsları yaptı. Ekipler yaptıkları anonslarda "Değerli  İstanbullular, salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma noktasında çok dikkatli olmalıyız. Trafiğe kapalı alanlar ve otobüs duraklarında sigara içmek yasaktır. Tedbirlere uyalım." uyarıları yaptı.

ALKIŞLAYARAK DESTEK VERDİAnnesi ile meydanda yürüyüş yapan 4 yaşlarında Aras, polis aracından yapılan anonsları dikkatli bir şekilde dinledi. Maskesi takılı Aras,  uyarı anonslarına alkışladı ve   "Ben maske kuralına uyuyorum. Mesafeleri çok iyi yapalım. Kurallara uyalım" diye konuştu. Polislere teşekkür eden küçük çocuk annesinin elini tutarak yoluna devam etti.

Görüntü dökümü-Polis ekiplerinden görüntü-Polis aracından megafona uyarı anonsları-Maske takmayanla ceza yazılması-Meydanda ve otobüs duraklarında sigara denetimi-Polisin araçtan yaptığı anonslara küçük çocuğun alkışlaması-Çocuk ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ
Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ

Koronavirüs, Üsküdar, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ÜSKÜDAR'DA MASKE VE SİGARA DENETİMİ - Son Dakika


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