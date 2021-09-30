Son dakika haberi... Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı 2 yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Üsküdar'da, otomobiliyle çarptığı 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokak'ta dün akşam saatlerinde kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen Melike K. (14) ve Muhterem Ç'ye (43) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Tuğba E.'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Tuğba E, nöbetçi savcıya çıkarıldı. İfadesi alınan şüpheli, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Tuğba E. oturduğu sitenin yokuşun üzerinde olduğunu belirtti.

Tuğba E, ifadesinde yokuşun başında hafif frene basılıp siteye girildiğini kaydederek, "Arabada 9 yaşında oğlum vardı. Siteye giriş yapmak için sağa döndüğümde hızımı kesmek için frene bastım ancak tutmadı. O sırada araç siteyi geçti. Geçtikten sonra olan kısım daha dik bir yokuş olduğu için araç daha da hız kazandı. Aracı durduramadım. Oğlum çığlık atmaya başladı. El frenini çekmeye çalıştım. Kaldıramadım, kilitlenmişti. Aynı şekilde giderken araçta bir titreme vardı. Direksiyonu da kontrol edemiyordum. Etrafta insanlar olduğu için direksiyonu da çok döndürmek istemedim. Dümdüz şekilde gittik. Ancak hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda 2 kişi yerde yatıyordu. Son derece üzgünüm." dediği öğrenildi.

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Tuğba E'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokak'ta Tuğba E.'nin kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir evin bahçe duvarına, ardından yoldan geçen Melike K. ve Muhterem Ç'ye çarpmış, otomobil, daha sonra park halindeki bir minibüse çarparak durabilmişti.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Melike K. ile Muhterem Ç. hayatını kaybetmişti.