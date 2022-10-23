Üst geçit üzerinde intihar teşebbüsü polisin kollarında son buldu - Son Dakika
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Üst geçit üzerinde intihar teşebbüsü polisin kollarında son buldu

23.10.2022 18:25

Üst geçit üzerinde intihar teşebbüsü polisin kollarında son buldu Polis memuru kendisine sarılan genci polis aracına kadar getirdi.

Üst geçit üzerinde intihar teşebbüsü polisin kollarında son buldu

Polis memuru kendisine sarılan genci polis aracına kadar getirdi.

Üst geçit üzerinde intihar teşebbüsünde bulunan şahsı polis kucaklayarak ikna etti

ANTALYA - Antalya'da bulvar üzerinde üst geçide çıkarak intihar girişimde bulunan gencin teşebbüsü polis memurunun kucağında son buldu. Komiser tarafından kucaklanarak intihardan vazgeçirilen şahıs, bu kez de gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaya üst geçidi üzerine çıkan Eren Elma (26)'nın intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezini aradı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı trafik akışını keserek, yan yoldan verdi. İtfaiye ekipleri gencin aşağı düşme ihtimaline karşı ise hava yastığı açtı.

Polisin kucağında son buldu

Genç, polislerin ikna çalışmalarına bir süre cevap vermedi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye grup amiri de geldi. Üst geçit üzerinde bulunan genç ile bir süre sohbet eden polis memuru şahsı kısa surede ikna etmeyi başardı. Gencin ikna olduğunu gören polis memuru kucaklayarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Polis memuru daha sonra kendisine sarılan genci polis aracına kadar getirdi.

Polis memurundan duygulandıran sözler

Gencin üzgün olduğunu gören komiser, "Polisler sana yardımcı olacak. Polis size güven verir. Ne kendini ne de bizi üz. Gel yakışıklı gel buraya. Polis merkezimizde yemeğini de yiyeceksin" diyerek teselli etti.

Maddi sıkıntıları olduğu için üst geçit üzerine çıktığı öğrenilen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üst geçit üzerinde intihar teşebbüsü polisin kollarında son buldu - Son Dakika

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