Son dakika haberi! Usta öğretici kadınlar, 65 bin maske üretti - Son Dakika

MUŞ'ta, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve kurslarının kapanmasıyla boşta kalan usta öğretici kadınlar, koronavirüs ile mücadele kapsamında gönüllü olarak maske üretiyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik konularına hassasiyet gösteren kadınlar, bugüne kadar 65 bin maske üretti.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde görev yapan usta öğretici kadınlar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleye katkı vermek amacıyla seferberlik ilan etti. Koronavirüs salgını öncesinde büyük titizlikle yürüttükleri kursların kapanmasıyla birlikte boşta kalan usta öğretici kadınlar, eşi, çocuğu ve evlerini geride bırakarak maske üretiyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik konularına hassasiyet gösteren gönüllü usta öğreticiler tarafından üretilen maskeler ise İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan sterilizasyon işlemlerinin ardından ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılıyor.

Yaklaşık 6 aydır gönüllü arkadaşlarıyla maske dikimi gerçekleştirdiklerini söyleyen, 2 çocuk annesi Sevda Akçin, "Şimdiye kadar 65 bin maske diktik. Karşılık beklemeden, gönüllü olarak dikimini gerçekleştirdik. Evimizi, çocuklarımızı bırakıp buraya geliyoruz. Burada vatanımız için maske dikiyoruz. Biz burada çalıştığımız süre içerisinde sosyal mesafe kurallarına en iyi şekilde uymaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu pandemi döneminde kendilerine dikkat etmelerini istiyoruz. Bu maskeleri düzenli, temiz bir şekilde kullanmalarını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz" dedi.Kadınların her zaman fedakar olduğuna vurgu yapan Hayriye Akman ise "İstiyoruz ki bu hastalık bitsin. Maskeyi takan herkes, maskenin kıymetini bilsin. Biz bu maskeleri kolay yapmıyoruz. Evimizde çocuğumuzu bırakıp, halkımıza hizmet olsun, diye makine başına geçiyoruz. Hiçbir ücret, hiçbir şey talep etmeden sadece personel olarak çalışıp, maske üretiyoruz" diye konuştu.'SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞIYORLAR'

Usta öğretici kadınların gönüllü olarak seferberlik ruhuyla çalıştığını söyleyen Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mahmut Baskın da "Yaklaşık 6 aydır 25 usta öğreticimizle çalışıp, 65 binin üzerinde maske üretildi. Bu maskeler öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidiyor. Orada dezenfekte ve paketlemesi yapıldıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapıyoruz. Maske üretimimiz devam ediyor. Usta öğreticilerimiz bu işi gönüllü olarak yapıyor, hiçbir talep ve karşılık almıyor. Seferberlik ruhuyla çalışıyorlar" dedi.