Son dakika haberi... USTA OYUNCU AYTEN ERMAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... USTA OYUNCU AYTEN ERMAN HAYATINI KAYBETTİ

25.02.2022 00:09
Son dakika haberi... USTA OYUNCU AYTEN ERMAN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika gündem haberi... Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.


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Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti

Ayşen Gruda, Ayten Erman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... USTA OYUNCU AYTEN ERMAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... USTA OYUNCU AYTEN ERMAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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