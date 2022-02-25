Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

İSTANBUL - Uzun süredir korona virüs tedavisi gören Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman hayatını kaybetti.

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ayten Erman, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ayşen Gruda'nın da ablası olan usta sanatçı, rol aldığı Tosun Paşa, En Büyük Şaban gibi birçok unutulmaz filmle Türk izleyicisinin hafızasında yer etmişti.