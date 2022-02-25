Son dakika haberi | Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

25.02.2022 10:55

Son dakika haberine göre Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti Uzun süredir korona virüs tedavisi gören Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

İSTANBUL - Uzun süredir korona virüs tedavisi gören Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman hayatını kaybetti.

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ayten Erman, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ayşen Gruda'nın da ablası olan usta sanatçı, rol aldığı Tosun Paşa, En Büyük Şaban gibi birçok unutulmaz filmle Türk izleyicisinin hafızasında yer etmişti.

Son dakika haberi | Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek Kiev'de Yaşayan Türk İşadamı Kaosu Anlattı Kiev'de Yaşayan Türk İşadamı Kaosu Anlattı

Ayten Erman, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement