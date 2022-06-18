Son dakika haberi... Üvey annesini darp etti, kendini eve kilitledi; operasyonla göz altına alındı

Üvey annesini darp etti, kendini eve kilitledi; operasyonla göz altına alındı

BURSA - Bursa'da üvey annesini darp eden genç kendini eve kilitledi. Polis ekipleri operasyonla göz altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Alipaşa mahallesinde gerçekleşti. Çıkan tartışmada üvey annesi Ayşe A'yı darp eden Halil A. daha sonra kendini evin odasına kilitledi. Üvey annenin yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini odaya kilitleyen Halil A. uzun süre dışarıya çıkmamak için direndi. Polis ekipleri eve yaptıkları operasyonla saldırgan genci göz altına aldı. Darp edilen Ayşe A. ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.