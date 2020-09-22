Son dakika haberi | Uyuşturucu, ayakkabılarının içinden çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Uyuşturucu, ayakkabılarının içinden çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli yakalandı, yapılan aramada ayakkabılarının içerisine sakladığı yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Son dakika haberi | Uyuşturucu, ayakkabılarının içinden çıktı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli yakalandı, yapılan aramada ayakkabılarının içerisine sakladığı yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmasında şüpheli, M.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, şahsı takibe aldı. Takibe alınan şahıs Elazığ- Diyarbakır karayolunda bulunduğu araçta yakalandı. Yapılan aramada şüphelinin ayakkabılarının iç kısmına zulalanmış şekilde yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Uyuşturucu, Jandarma, Elazığ, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Uyuşturucu, ayakkabılarının içinden çıktı - Son Dakika

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