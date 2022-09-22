Son dakika haberi... Uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan şüpheli tutuklandı

22.09.2022 15:18
Son dakika haberi... Uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan A.G. (29), tutuklandı.

BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan A.G. (29), tutuklandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 20 Eylül günü Anadolu Mahallesi Güneş Sokak'ta önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Burada yakalanan A.G. gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 dolu fişek, 1 fişek, 1.45 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 çalıntı motosiklet, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 bisiklet, 2 televizyon ve 1 projeksiyon cihazı ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'Motosiklet ve bisiklet hırsızlığı' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Uyuşturucu, çalıntı motosiklet ve bisikletlerle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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