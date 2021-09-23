Son dakika haberi... Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine N.D. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 392 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili N.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN