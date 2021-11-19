Üye Girişi
Son dakika haberi: Uyuşturucu haplarla yakalandılar: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Uyuşturucu haplarla yakalandılar: 1 gözaltı

19.11.2021 19:56
Son dakika haberi: Uyuşturucu haplarla yakalandılar: 1 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın yapılan üst aramasında 166 uyuşturucu hap, esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın yapılan üst aramasında 166 uyuşturucu hap, esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan biri gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapan, Kullanan ve Nakleden Şahıslara' yönelik yaptığı çalışmalarda, Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde şüphelenilerek durdurulan S.T. (36), M.K. (38) ve V.G. (34) isimli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 1 adet hassas terazi, 2.27 gram metamfetamin maddesi, 1.71 gram esrar maddesi, çeşitli markalarda toplam 166 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerden S.T. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Uyuşturucu haplarla yakalandılar: 1 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti 18:34 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı 17:40 Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Son Dakika Haberleri
19:47 Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi
19:24 Fenerbahçe'de büyük derbi öncesi panik! Berke Özer idmana katılamadı
19:19 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde soruşturma genişletildi! Aile bireyleri ve akrabaların ifadeleri alınıyor
18:59 FIFA sıralaması değişti! Kasım ayında A Milli Takım iki basamak birden yukarı çıktı
18:44 Boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı, ekipler kadın ve 2 çocuğu kurtardı
18:33 Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti
18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor
17:53 Paraya bile zam geldi! Döviz kurundaki artış sebebiyle 50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi
17:50 ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm yetkilerini Kamala Harris'e devredecek
17:04 Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri
Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 218 kişi vefat etti, 23 bin 810 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 19:59:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uyuşturucu haplarla yakalandılar: 1 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement