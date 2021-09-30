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Son dakika haberi: Uyuşturucu ile kararlı mücadele sonuç veriyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Uyuşturucu ile kararlı mücadele sonuç veriyor

30.09.2021 14:46
Son dakika haberi: Uyuşturucu ile kararlı mücadele sonuç veriyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ile Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde, uyuşturucu kullanımı kapsamındaki ölüm oranlarında ciddi oranda düşüş sağlandı.

KOCAELİ (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ile Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde, uyuşturucu kullanımı kapsamındaki ölüm oranlarında ciddi oranda düşüş sağlandı.

Türkiye'nin uyuşturucu raporuna göre, 2017 yılında uyuşturucu sebebiyle 941 kişinin hayatını kaybettiğine değinen ve bu alanda araştırmaları bulunan, araştırmacı yazar Hüseyin Demir, yapılan çalışmalar kapsamında 2018 yılında ölüm oranlarının düşüşe geçtiğini söyledi.

Demir, "Uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı 2018'de 657'iken, bu sayı 2019'da 342'ye, geçen yıl ise 314'e geriledi. Bu yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 olmasına ek olarak geçen yılın 8 aylık döneminde 97 kişinin hayatını kaybetmesi şeklinde bir tablonun ortaya çıkması, bu kararlılığın ne kadar yerinde ve değerli olduğunu göstermektedir. Bu tabloda en büyük pay Türkiye geneli ortaya koyduğu üstün gayret ve çaba ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerine aittir" dedi.

"Fedakarca mücadele ediyorlar"

Demir, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile fedakarca mücadele ettiğini ifade ederek, "Tüm şehirlerimizde uyuşturucu ile mücadele kararlılığını, büyük bir gayretle ifa edilişini görmek, ayrıca mutluluk ve minnettarlığımızı ifade etmeye yetmekte ve bu kararlılığın devam etmesi bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacaktır" diye konuştu.

"Uyuşturucu tacirleri farklı yöntemler deniyor"

Uyuşturucu tacirlerinin de, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarının ardından yöntem değiştirdiğine dikkat çeken Demir, paket servis ile uyuşturucu dağıtımının arttığını ifade ederek, "Koluk kuvvetleri tarafından ne kadar tedbir alınırsa alınsın durmayan zehir tacirlerinin, zehir saçmak için türlü türlü yollar denedikleri bir gerçek. İnsanlık düşmanları, mekanların içinde zehiri zula yapmaktan, valeleri kullanmaktan, mekanların yakınında, araçlarda zehiri tutmaktan, mekana yakın ev rezidanslarda, otellerde, günü birlik evlerde kurdukları düzenlere kadar, türlü türlü yollarla zehir saçıyorlar. Zehir tacirlerinin pandemi döneminde tüm Avrupa'da olduğu gibi şifreli özel sipariş ile, İstanbul'da paket servis ile uyuşturucu dağıtımı sistemi kurduklarını görmekteyiz. Bundan dolayı paket servis ile zehir saçanlara fırsat vermemek ve uyuşturucu tacirlerinin kökünü kazımak için daha fazla gayret etmemiz ve uyuşturucu ile mücadele kararlılığını daha ileriye taşıyarak, insanlarımızı korumalıyız" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Uyuşturucu ile kararlı mücadele sonuç veriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Uyuşturucu ile kararlı mücadele sonuç veriyor - Son Dakika


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