Son dakika haber: Uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan canlı yayın açan kadın gözaltına alındı

Uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan canlı yayın açan kadın gözaltına alındı
İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medyadan açtığı canlı yayında, "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan bir kadın, polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı..
Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının, uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine, emniyet birimleri harekete geçti. Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadını yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
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