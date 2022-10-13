Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A. ve M.T.'nin evinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi. olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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