Son dakika haberi: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

13.10.2022 11:21
Son dakika haberi: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A. ve M.T.'nin evinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza maddesi ele geçirildi. olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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