Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonlarında 7 tutuklama - Son Dakika

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında 7 kilo 200 gram esrar, 166 gram metamfetamin, 48,38 gram sentetik uyuşturucu, 552,5 gram eroin, 112,48 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Osmaniye 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 31 zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 20:41

Kaynak: AA

Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü

Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti

Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı

Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti

Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı

Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı

4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var

MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer

Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi