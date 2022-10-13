Evdeki aramada ruhsatsız tabanca ve buna ait 6 fişek, 13,88 gram sentetik uyuşturucu, 158,20 gram kubar esrar, 3 paket halinde toplam 22,76 gram skunk, 2,65 gram kenevir tohumu, 33 adet değişik markalarda sentetik hap, 2 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun haberi! Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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