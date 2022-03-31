Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

31.03.2022 19:22
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberi... Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Ortaca ilçesinde ikamet eden B.A. isimli şahsın ışık sistemi kurmak suretiyle uyuşturucu madde yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucu maddeleri satacağı bilgisi alan Jandarma ekipleri şüphelinin içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta uyuşturucu madde arama köpeği 'Kaptan' ile yapılan aramada; 43 gram skunk esrar maddesi, 52 gram plaka esrar maddesi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 6 adet esrar sarma kağıdı, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde yetiştirme içerikli kitapçık, 2 adet ışıklandırma sistemi ışığı, 96 adet özel üretim hibrit skunk kenevir tohumu, elektronik uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheli B.A. işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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