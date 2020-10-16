Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Toplanan delillerin ardından hareket geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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