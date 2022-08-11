İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika
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İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

11.08.2022 18:45

İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu Niğde'de bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

NİĞDE - Niğde'de bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce; il merkezinde bulunan bir iş yerine yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ise; 127,46 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 7'i kişiden 5'i serbest kalırken 2 kişi ise mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika
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