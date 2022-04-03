Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

03.04.2022 17:23
Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'a uyuşturucu getirdikleri esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'a uyuşturucu getirdikleri esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte dağıtılmak üzere Diyarbakır'dan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşmış ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlemişti. Operasyonda H.K., S.T. ve D.K., isimli 3 şahsın içerisinde bulunduğu araç durdurularak aranmış ve araçta 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Diyarbakır, Uyuşturucu, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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