Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

17.03.2022 13:34

Son dakika haberlerine göre Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, İ.H.M, C.B, İ.K, N.G, H.D. ve V.K. gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.M, C.B, İ.K. ve N.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.D. ve V.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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