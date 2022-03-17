Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, İ.H.M, C.B, İ.K, N.G, H.D. ve V.K. gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.M, C.B, İ.K. ve N.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.D. ve V.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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