Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, ilçe genelinde 4 farklı adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:25 - Kaynak: AA
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