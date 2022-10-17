Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 9 tacir gözaltına alındı.

Denizli 'de madde kullanarak ticaretini yapan 9 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.