Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

17.10.2022 15:58
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 9 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 9 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 9 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 89 gram metamfetamin, 87 gram eroin, 34 gram esrar maddesi, 628 adet sentetik ecza hap, 1 adet tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 9 tacir, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
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