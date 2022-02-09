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Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

09.02.2022 19:13

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği evdeki kapıyı açmayıp, çatıdan kaçmaya çalışan 3 şüpheli, koçbaşıyla kapı kırılarak yakalandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği evdeki kapıyı açmayıp, çatıdan kaçmaya çalışan 3 şüpheli, koçbaşıyla kapı kırılarak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Efeler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3 katındaki daireye, dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Şüphelilerin kapıyı açmaması üzerine jandarma ekipleri koçbaşı ile kapıyı kırıp, içeri girdi. Bu sırada çatıya kaçarak kaçmaya çalışan şüpheliler R,B., M.,M.S ve H.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin çatıya çıkarak kaçma teşebbüsünde bulunması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Evde yapılan aramada ise satışa hazır 10 ayrı kilit poşet içinde toplam 52 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu içme aparatı bong, 2 ruhsatsız tabanca, ve bu tabancalara ait 75 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

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Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR - Son Dakika


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