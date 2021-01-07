Son dakika haber! İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

07.01.2021 09:27

Son dakika haberler: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.Y'nin yasa dışı yollardan temin ettiği uyuşturucu kentte A.Ş. ve H.Y. aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin uyuşturucuyu Fatih'te depo olarak kullandığı bir adreste sakladığı ve kuryelerle dağıtımı planlamak için bir araya geldiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda kullanılan detektör köpek Atak'ın yatak odasındaki bazaya tepki vermesi üzerine, yatağın altındaki valizde 14 kilogram skunk bulundu.

Adresteki şüpheli V.Y. ile kadın kuryeler A.Ş. ve H.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Son dakika haber! İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber! İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber! İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber! İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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