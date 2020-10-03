Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheli tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul
merkezli 6 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 69 şüpheli tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 29 Eylül Salı günü Kağıthane, Şişli, Eyüpsultan, Arnavutköy, Sarıyer, Sancaktepe, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt ilçelerinde ve Adana, Batman, Edirne, Hakkari, Kastamonu illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 76 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 69'u tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul
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