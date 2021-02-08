Samsun'da düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile sayfaları kesilerek kitap içine saklanan hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışıyla uğraştığı bilgisi edinilen R.A'nın İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'ndeki ikametinde arama yaptı.
Aramada 57 gram toz esrar, 1,17 gram kubar esrar, 2 pakette 3,45 gram metamfetamin, sayfaları kesilerek kitap içerisine gizlenmiş hassas terazi, 2 uyuşturucu içme aparatı ve 5 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda sayfaları kesilerek kitaba gizlenen hassas terazi ele geçirildi - Son Dakika