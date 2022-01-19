Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Büyükdere Mahallesi'nde yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, 14,87 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR