Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekiplerince evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında çalışmalarda çeşitli yerlerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları öğrenilen 2 kişi yakalanmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

"Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçu çerçevesinde adliye sevk edilen iki şüphelinin savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR