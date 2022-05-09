Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

09.05.2022 16:53
Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Son dakika haberler... Samsun'da uyuşturucu hap satarken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu hap satarken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hülya Ç. adlı kadına uyuşturucu hap sattığı iddia edilen yabancı uyruklu Abdullah T.A.A.'yı (23) suçüstü yakaladı. Hülya Ç. adlı kadından 5 adet sentetik ceza ala ele geçirildi. Yabancı uyruklu gencin evinde de yapılan aramada 1 adet hassas terazi ve bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu elde edildi. Gözaltına alınan Abdullah T.A.A. kendini savunarak, "Hülya Ç.'ye 5 adet hapı ben verdim ancak para almadım. Bu hapları sırtım ağrıdığı için yurt dışından almıştım. Evimde ele geçen metamfetamin maddesi bana ait değil. Hassas teraziyi de kendim vücut geliştirme sporu ile uğraşıyorum. Aldığım besinleri bu terazi ile ölçerek tüketiyorum. 3 gün önce katıldığım bir düğünde bana sigara ikram ettiler. Bu sigarada metamfetamin varmış. Bu yüzden idrarımda kalıntı çıkmış olabilir. Kimseye uyuşturucu satmadım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Abdullah T.A.A., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika


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