UYUŞTURUCU SATICISI İLE POLİS ARASINDAKİ NEFES KESEN KOVALAMACA KAMERADA - Son Dakika

Denetim noktasına geldiği taksiden bir anda inip kaçmaya çalıştı. Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca DHA kamerasına böyle yansıdı

-Taksinin bagajında 5 kilogram bonzai bulundu.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul (DHA) SULTANBEYLİ'de polis denetiminde durdurulan taksiden inip kaçmaya başlayan yolcu, yaşanan kovalamacayla yakalandı. Yolcunun kaçmak isterken takside bıraktığı kutudan 5 kilo uyuşturucu çıktı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında durdurulan taksideki yolcu, aniden kapıyı açtı ve araçtan inerek, kaçmaya başladı. Polisler de hemen kaçan şüphenin peşine düştü. Yaşanan kovalamacada,yolcu, denetim noktasının yakınındaki karakoldan çıkan polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis yolcunun takside bıraktığı kutuyu açtığında ise, 5 kilo bonzai ele geçirdi. H.Ö. olduğu ve 3 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenilen yolcu, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kaçma anı ve gözaltına alınması kameralara yansıdı.