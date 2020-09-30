Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon, System.String[]

Adana'da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile 22 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat timleri, söz konusu şahısların evlerinin çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis helikopteri ise yapılan eş zamanlı baskınlar sırasında operasyona havadan destek verdi. - ADANA

Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Operasyon, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 07:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon - Son Dakika

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