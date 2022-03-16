Malatya polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi tutuklanırken, 9 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 107 narkotik hap, 95,58 gr narkotik madde, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca bugün yapılan başka bir operasyon kapsamında 22 adet narkotik hap, 0.54 gr narkotik madde, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA