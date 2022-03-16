Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon

16.03.2022 14:04
Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon

Son dakika haberleri... Malatya polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Malatya polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi tutuklanırken, 9 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda toplam 107 narkotik hap, 95,58 gr narkotik madde, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca bugün yapılan başka bir operasyon kapsamında 22 adet narkotik hap, 0.54 gr narkotik madde, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon
Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Narkotik, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon - Son Dakika


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