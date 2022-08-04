Son dakika haberi... Uyuşturucu Satıcısını Döverek Polis Karakoluna Götürdü

İstanbul'da bir genç kızın cep telefonuna gelen "Ne kadar uyuşturucu hap istiyorsun" mesajına "10 hap" yanıtını verdikten sonra buluştuğu uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götüren kişinin babası değil sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu satıcısını dövdüğü için gözaltına alınan O.İ. hakkında da "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı. F.Y. de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, olay dün İstanbul'da, öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre; E.G.C adlı kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesajları gören O.İ., "Ne kadar uyuşturucu hap istiyorsun" sorusuna "10 hap" karşılığını verdi.

Bu mesajlaşmanın ardından O.İ., uyuşturucu madde satmaya çalışan 21 yaşındaki F.Y.'yi buluşmak üzere Avcılar'a çağırdı. Kısa süre sonra uyuşturucu satıcısı F.Y. ile E.G.C. adlı genç, kızın babası olduğunu söyleyen O.İ. buluştu. O.İ., tartıştığı F.Y.'yi döverek karakola götürdü ve polise teslim etti.

"Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı F.Y. ise karakolda kendisini darbeden O.İ'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen O.İ.'nin söz konusu kızın babası değil sevgilisi olduğu anlaşıldı. Mahkeme, ifadesinin ardından O.İ.'yi adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

F.Y. ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.