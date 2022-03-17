Son dakika haberi... Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'ten Adıyaman'a, uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şahıs, polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep'ten Adıyaman'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Durum üzerinde E.G., ile K.G., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 23.55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan E.G., isimli şahsa 10 bin 229 TL para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN