ADANA'da uyuşturucu madde suçundan aranan Süleyman Işık, evine gelen polisleri görünce terasa çıkıp tüfekle ateş açıp, kaçtı. Açılan ateş sonucu biri komiser 2 polisi yaralandı. Göğsünden yaralanan ve durumu ciddi olan polis memuru Hasan Arık ile sırtına saçma isabet eden komiser hastaneye kaldırılırken, şüpheli 500 metre uzaklıkta gizlendiği eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu madde suçundan aranan şüpheli Süleyman Işık'ın evinde olduğunu saptayan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini görünce pompalı tüfeği alıp, evinin damına çıkan Işık, ateş açmaya başladı. Rastgele açılan ateş sonucunda polis memuru Hasan Arık göğsünden bir komiser de sırtından yaralandı. Durumu ciddi olan polis memuru, kanlar içerisinde yere yığılırken, Işık terastan atlayıp 500 metre kaçtıktan sonra bir eve sığındı. Meslektaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Arık ile komiser tedaviye alındı.

Özel hareket ekiplerinin de katıldığı operasyonda, Süleyman Işık, gizlendiği evde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.