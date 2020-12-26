BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Narkotik polisi, yakalanan şüpheliyle birlikte ele geçirilen uyuşturucuyla, 'OH OHH' yazarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'deki konuşmasına destek verdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.T.Y isimli şüpheliyi, takip sonunda Nuri Doğrul Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 25.92 gram bonzai ve 24 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanma anı kameralara yansırken, polis ekipleri, uyuşturucu maddeler ile 'OH OHH' yazarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM'deki konuşmasına destek verdi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgusunu ardından adliyeye sevk edildi.