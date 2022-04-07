Son dakika haberi | Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberi | Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon

07.04.2022 10:36
Son dakika haberi | Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timi ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik madde arama köpeğiyle uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. C.A. (32) ve Y.A (34) ikametlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanma aparatıyla beraber toplam ağırlığı 56,63 gram metamfetamin, satış için hazırlanmış kağıda sarılı 5,05 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 400 TL ve hassas terazi ele geçirildi.

2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, şüphelilerin karakoldaki işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA

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Uyuşturucu, Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon - Son Dakika


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