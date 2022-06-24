Son dakika haberleri: Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklama

24.06.2022 20:29

Son dakika haberleri: Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 2 kilo 791 gram metamfetamin, 562 adet yeşil reçeteye tabi hap, 14.25 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar maddesi, 29 adet ecstasy hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

BİR BAŞKA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise bin 232 adet yeşil reçeteye tabi hap, 503.65 gram metamfetamin, 45.01 gram plaka esrar, 2.33 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 3 tutuklama - Son Dakika

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