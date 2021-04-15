Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı

15.04.2021 11:00
Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çevredeki esnafa uyuşturucu temin ettiği belirlenen kaporta ustası C.B. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çevredeki esnafa uyuşturucu temin ettiği belirlenen kaporta ustası C.B. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi içeresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Sanayi sitesinde kaportacı olan C.B.'nin dükkanı takibe alındı. Yaklaşık 1 aylık takip sonucu, C.B.'nin iş yerine gelen bazı kişilerle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Harekete geçen polis, iş yerinin önünde bekleyerek içeriden çıkan otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.T.D ve S.O. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

KAPORTACI ADI ALTINDA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPMIŞ

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından, C.B.'nin bölgedeki esnaf başta olmak üzere, birçok kişiye uyuşturucu temin edip, sattığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, dükkana düzenledikleri operasyonla, C.B.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, 1 kilo skunk ve esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı
Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Etimesgut, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı

Son Dakika Haberleri
11:51 Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
10:58 İki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor! ABD savaş gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
10:47 Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar
10:41 Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler
10:34 Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Askeri tören sırasında dansçıların sergilediği twerk performansı kriz yarattı: Bu tam bir rezalet Askeri tören sırasında dansçıların sergilediği twerk performansı kriz yarattı: Bu tam bir rezalet         
11:46
8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı         
11:36
Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı         
11:12
Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde         
11:08
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi         
09:54
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 11:57:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti yapan kaportacıya gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei