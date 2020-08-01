Son dakika haberi: Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 16 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirilirken, baskın anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 24 ile 27 Temmuz tarihleri arasında operasyon düzenledi. Fatih, Kağıthane, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Üsküdar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4.50 gram sentetik kannobinoid, 9.90 gram metamfetamin, 1 adet extacy tablet, 7.39 gram toz esrar, 5.50 gram afyon sakızı, 34 gram ot esrar, 0.8 gram eroin, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 62 adet av fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 15 TL, 5 euro, 2 bin 520 Afgani ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli serbest bırakılırken, 2'si ise tutuklandı. - İSTANBUL