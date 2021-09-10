Son dakika haberi! Uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.Y. isimli şüpheli evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yapılan projeli çalışma neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Y. (39) isimli şüpheli Beyköy beldesinde ikametinde yapılan arama neticesinde yakalandı. Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - DÜZCE