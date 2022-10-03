Son dakika haberi | Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanıktan şok savunma - Son Dakika
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Son dakika haberi | Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanıktan şok savunma

03.10.2022 13:40
Son dakika haberi | Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanıktan şok savunma

Son dakika haber: Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık, "Ben cezaevindeyken oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık, "Ben cezaevindeyken oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti. Ailem dağılmak üzere" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde H.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Oğlum uyuşturucu kullanmaktan öldü"

"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında dava açılan H.S.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Pişman olduğunu söyleyen H.S., "Ben cezaevindeyken oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti. Ailem dağılmak üzere, 2.5 ve 4 yaşlarında iki kızım var. 4 yaşındaki kızımı okula götüreceğim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

"8 yıl 4 ay hapis"

Mahkeme heyeti, sanığın 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kocaeli, Oğlum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanıktan şok savunma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanıktan şok savunma - Son Dakika
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