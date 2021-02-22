Son dakika haberi! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Hüseyinmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye gezerken şüphe üzerine A.Y.K.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 15 gram esrar maddesi ile yakalanan A.Y.K. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada A.Y.K.'nin söz konusu uyuşturucuyu 26 yaşındaki L.D.'den aldığını tespit etti. Olayla ilgili L.D. de yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan A.Y.K. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen L.D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN