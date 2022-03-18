Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz - Son Dakika
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Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz

18.03.2022 11:49
Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz

Son dakika haberi... BALIKESİR'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 10 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 10 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi. Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı. Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. 1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakılırken, Recep Sert, E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diyerek seslendi.


Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz
Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz
Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz
Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz
Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz
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Uyuşturucu, Recep Sert, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz - Son Dakika
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