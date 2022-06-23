Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı

23.06.2022 17:15
Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu götüren bir araç, Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde yaılan aramalarda 50.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken araçta bulunan F.G., ile E.K., isimli iki şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanan E.K'ya ise 9 bin 837 TL para cezası uygulanırken kullandığı araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Yaban keçilerini yıldırım çarptı Yaban keçilerini yıldırım çarptı İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı İki araç ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 17:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement