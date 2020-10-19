Yapılan operasyonda G.T. isimli kadının vücuduna sarılı vaziyette 140 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, G.T. isimli kadının doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi alındı. Alınan bilgi doğrultusunda Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri- Malatya karayolunda operasyon yaptı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda,140 gram metamfetamin maddesini vücuduna sararak Kayseri 'ye getiren zehir taciri kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Uyuşturucuyu vücuduna sararak getiren kadın Narkotik Polisi tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

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