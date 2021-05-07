Son dakika haberi! Uyuyan eşini ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren sanığın cezası onandı - Son Dakika

Uyuyan eşini ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren sanık Tuncay Tezcan'ın 'kasten öldürme' suçundan çarptırıldığı 15 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

İstanbul Fatih'te 24 Mayıs 2019 tarihinde, boşandıktan sonra barışıp birlikte yaşadığı eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir'i uyurken ağzını bantlayarak öldüren sanık Tuncay Tezcan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava, 3Kasım 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada sanık Tezcan 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

İyi hal indirimi uygulanan karara itiraz edildi

Davanın karara bağlanmasının ardından Cumhuriyet savcısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ile Bağdemir'in ailesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne dilekçe sunarak karara itiraz etmişti.

İstinaf mahkemesi itirazları reddetti

Kararı değerlendiren 1. Ceza Dairesi, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın olmadığını ve değerlendirmenin yerinde olduğu belirtti. İstinaf kararında, kurulan hükümde isabetsizlik görülmediği, tarafların sanığın en ağır şekilde cezalandırılması ve haksız tahrik bulunmadığına dair başvurularının yerinde görülmediği gerekçesiyle esastan reddine karar verildiği kaydedildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istinaf mahkemesinin sanık Tuncay Tezcan'ın cezasını onamasının ardından Yargıtay'a dilekçe sunarak cezaya itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın 'tasarlayarak eşi öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayşe Özlem Bağdemir 'maktul', Tuncay Tezcan ise 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, 24 Mayıs 2019'da Fatih ilçesinde saat 06.50 sıralarında maktulün oğlunun eve geldiği ve içeri girdiğinde annesini yatak odasında ağzı bantlı şekilde hareketsiz yatarken gördüğü belirtilmişti.

Maktulün boyun bölgesinden ağız bölgesine kadar sarılı olan kumaş ve üzerine yapışık olan koli bantlarıyla yattığı yatağın başucunda, 'bunu siz istediniz' yazılı not bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelinin yakalandığı ve ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, çocuklarının ısrarı üzerine birlikte yaşamaya başladıklarını, olay günü çok sayıda ilaç içtiğini, maktulü bağırmasını önlemek için bantladığını ve niyetinin intihar etmek olduğunu söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, şüphelinin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL