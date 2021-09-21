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Son dakika haberi: Uyuyan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olan sanık beraat etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Uyuyan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olan sanık beraat etti

21.09.2021 17:05
Son dakika haberi: Uyuyan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olan sanık beraat etti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Maltepe'de uyuyan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın beraatine karar verildi.

Maltepe'de uyuyan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın beraatine karar verildi.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Birsen Ocaklı ile avukatı katıldı. Duruşmada, "Max" isimli köpeği sahiplenen müşteki Dr. Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in avukatı ile İstanbul Barosu ve Ankara Barosu'ndan avukatlar da hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ocaklı'nın üzerine atılı suçu kasten gerçekleştirdiğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

Söz verilen müşteki Okutan, mütalaaya katılmadığını, eylemin kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini düşündüğünü belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Şerare Erfan ise, "Sanık savunmasında görmediğini, köpeğin üzerinden geçtikten sonra da bir şey duymadığını söylemiştir. Bu savunması dikkate alındığında sanık, trafik için tehlike arz etmektedir. Bu hali ile trafiğe çıkmaması gerekmektedir. Aracıyla geçtikten sonra durumu fark etmedim' demesi kabul edilebilir değildir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mütalaaya karşı söz verilen Sanık Ocaklı da 30-40 yıllık bir hekim olarak bilerek ve isteyerek köpeğe çarpmasının söz konusu olamayacağını belirterek, "Eylemi kasıtlı yaptığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Zaten fark etmiş olsam neden yardım etmeyeyim. Suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Sanık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu köpeğe çarptı

Davayı karara bağlayan hakim, sanığın doktor olarak çalıştığı hastanenin avlusunda park halindeki aracına binerek hareket ettiğini, üzerinden geçmek suretiyle ezilmesine sebebiyet verdiği köpeğin de araç hareket etmeden önce bir kaç metre ileride sağ tarafta yatar vaziyette bulunduğunu kaydetti.

Sanığın savunmasında hastanede yoğun olarak çalıştığı için yorgun çıktığını, aracına binip hareket ettikten sonra tekerleğinin tümsekten geçer gibi yükseldiğini fark ettiğini ancak neye çarptığını görmediğini söylediğini belirten hakim, sanığın aracının önden çekilmiş görüntüleri elde edilemediği için hangi yöne bakarak hareket ettiği ve fark edip bilerek çarpıp çarpmadığı konusunda delile ulaşmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Hakim, bu nedenle sanığın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu köpeğe çarptığının kabulü gerektiğini belirterek, olayda kasıt ile hareket ettiğine ve üzerine atılı suçu kasıtla işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığından sanığın beraatine karar verildiğini açıkladı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Alev Eda Okutan Sarıbeyliler'in 14 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binasına gittiği ve kendisine ait 5 yaşındaki kangal cinsi köpeğini de hastanenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktığı anlatılmıştı.

Müşteki Sarıbeyliler'in daha sonra yanına geldiği köpeğinin yaralı olduğunu fark ettiği aktarılan iddianamede, tedavi amacıyla veterinere götürülen köpekte kemik kırığı tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, incelenen video kaydında yol üzerinde uyuyan köpeğin üzerinden aracın sert bir şekilde geçtiğinin görüldüğü, bu haliyle köpeğin fark edilmemesinin imkansız olduğu anlatılmıştı.

Bu şekilde köpeğin ölümüne neden olan sanık Birsen Ocaklı'nın "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uyuyan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olan sanık beraat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uyuyan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olan sanık beraat etti - Son Dakika
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